آثار دهوك تباشر بخطة ترميم ستة مواقع أثرية في العمادية (صور)

شفق نيوز/ أعلنت دائرة الاثار في دهوك، يوم الخميس، عن المباشرة بوضع آلية خاصة تهدف إلى ترميم ستة مواقع أثرية بارزة في قضاء العمادية شمالي المحافظة.

وقال مدير الدائرة بيكس بريفكاني، لوكالة شفق نيوز، إن "المواقع المشمولة بأعمال الصيانة والترميم تشمل مدرسة قوبهان، ومقبرة الأمراء، ومسجد العمادية، وضريح بير حزان، ووادي سيريجكي، إضافة الى كنيسة الكلدان".

وأوضح بريفكاني، أن "هذه المواقع تمثل جزءاً مهماً من التراث التاريخي والثقافي للمنطقة وتحمل دلالات عميقة عن ماضي المدينة العريقة".

وأشار إلى أن "إطلاق المشروع جاء بعد سلسلة من الاجتماعات والتنسيق المشترك بين دائرة الآثار ومنظمتي إكسبرتيز فرانس، وسيديل الفرنسيتينو بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في محافظة دهوك".

وأضاف أن "الدائرة نظمت دورة تدريبية ستستمر لمدة اسبوع استهدفت عددا من أهالي منطقة العمادية بهدف تعزيز معرفتهم بطرق الترميم واستخدام الحجر والتقنيات المناسبة في صيانة المواقع التراثية وقد أقيمت الدورة تحت إشراف مهندسين مختصين في هذا المجال".