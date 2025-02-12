تحذير من انعدام الرؤية في جنوب العراق فجر الخميس

شفق نيوز/ حذر الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم الأربعاء، من ضباب يمنع الرؤية حتى 100 متر، فجر غدا الخميس، في حين لفت إلى أن المنخفضات الممطرة ستعود ظهر الغد خاصة في المناطق الشمالية، تليها أمطار في الوسط والجنوب يوم الأحد المقبل.

وقال الزيادي لوكالة شفق نيوز: "أحذر من تشكيل ضباب كثيف الساعات الأولى القادمة من فجر الخميس"، مبيناً أن "الضباب قد يؤدي إلى قلة الرؤية الأفقية أقل من 100 متر في بعض الأحيان خاصة المدن الجنوبية وبعض مدن الفرات الأوسط وقد يزول صباحاً".

وأضاف أن "هناك تفاؤل بعودة المنخفضات الممطرة وقد يكون الموعد الأول، ظهر الغد حيث سيتقدم منخفض ممطر يشمل تحديداً أغلب المناطق الشمالية يستمر إلى مساء الجمعة، ولا وجود لتقدم سحابة ممطرة بشكل مفاجئ".

وأوضح الزيادي، أن "المنخفضات الممطرة يتجدد تعاقبها يوم الأحد الموافق 16 شباط الحالي، مؤدية إلى تساقط أمطار بين متوسطة وغزيرة في المنطقتين الوسطى والجنوبية".

وأشار إلى أن "المنخفضات الممطرة لم تنقطع وستكون حاضرة يوم العشرين من الشهر الحالي وقبل نهاية الشهر منخفض آخر"، مؤكداً أن "درجات الحرارة ستكون مقاربة وتنخفض مطلع الأسبوع القادم".