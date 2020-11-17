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بعروض تنافسية.. الطائر الأخضر يعاود التحليق نحو 5 مدن أوروبية

Category: مجتـمع

Date: 2020-11-17T14:51:34+0000
بعروض تنافسية.. الطائر الأخضر يعاود التحليق نحو 5 مدن أوروبية

شفق نيوز/ أعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية التابعة لوزارة النقل، يوم الثلاثاء، استئناف رحلات الناقل الوطني الجوية إلى قطاعات عدة في أوروبا منتصف الشهر المقبل بعد توقفها مؤخراً بسبب جائحة كورونا.

وأوضح مدير عام الشركة كفاح حسن في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "الخطوط التي ستتم إعادة تشغيلها ستشمل تسيير رحلات مباشرة من المطارات العراقية إلى كل من برلين، ودوسلدورف، وفرانكفورت، ولندن، وكوبنهاكن كمرحلة أولى".

وأضاف، أنه "تم الإيعاز إلى جميع مكاتب حجز وإصدار التذاكر الرئيسة والوكلاء داخل وخارج العراق باستقبال المواطنين لتثبيت حجوزاتهم على الرحلات"، مشيرا إلى "تفعيل طريقة الحجز المسبق أيضا لتقديم عروض وخدمات تنافسية مقارنة مع الشركات الأخرى".

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