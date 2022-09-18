بعد ملاحقة من كربلاء الى ديالى .. قوات الامن تعتقل "أبو الدنبوس" (فيديو)

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في محافظة ديالى، يوم الأحد، باعتقال شخص هاجم زائري الاربعينية بـ"دنبوس" متنكرا بين الزائرين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز" ان مقاطع فيديو وثقت قيام شخص يحمل دبوسا داخل مرقد الامام الحسين، وغزّ به عددا من الزائرين الإيرانيين، مشيرا الى ان قوات الامن رصدت المتهم ولاحقته وتم اعتقاله في مدينة بعقوبة.

وأضاف" ان التنسيق الأمني ومقاطع الفيديو الموثقة والملاحقة الأمنية الدقيقة قادت الى اعتقال المتهم قرب مبنى محافظة ديالى وهو من سكان مدينة بعقوبة"، مشيرا الى احالته الى الجهات التحقيقية لينال جزاءه العادل".