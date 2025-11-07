بابل تكمل استعدادها لإجراء الانتخابات في 465 مركزاً للاقتراع (صور)

شفق نيوز- بابل

أكدت مفوضية الانتخابات في محافظة بابل، يوم الجمعة، اكمال جميع الاستعدادات لإجراء الاقتراع الخاص والعام في المحافظة، في 436 مركزاً للاقتراع العام، و29 للاقتراع الخاص، مبينة أن نسبة توزيع البطاقات الانتخابية وصلت إلى 95٪.

وقال مدير إعلام مفوضية انتخابات بابل، أمير حسين، لوكالة شفق نيوز، إن "المفوضية وضعت اللمسات الأخيرة الخاصة بإجراء الانتخابات البرلمانية في المحافظة، خاصة ما يتعلق بالتصويت الخاص حيث تمت تهيئة كافة المراكز الانتخابية البالغ عددها 436 مركزاً للاقتراع العام، و29 مركزاً للاقتراع الخاص، وتهيئتها بكافة المواد الفنية واللوجستية والكوادر ومسك مراكز الاقتراع بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية واللجنة الأمنية العليا التي يترأسها قائد شرطة المحافظة".

ورصدت عدسة وكالة شفق نيوز، الاستعدادات ليوم الاقتراع، عبر تجهيز المراكز الانتخابية بالأجهزة والصناديق وتأمينها بشكل تام.

ولفت حسين إلى أن "الاقتراع الخاص سيكون بمشاركة أكثر من 36 ألف عنصر أمني، يتوزعون ما بين وزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب"، مؤكداً أن "توزيع البطاقات الانتخابية وصل إلى نسبة 95٪".

وأكد أن "المفوضية أعلنت تطبيق قواعد الصمت الانتخابي بدءاً من يوم غد السبت المصادف 8 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، منذ الساعة السابعة صباحاً، قبل إجراء التصويت الخاص بـ24 ساعة، استنادا لنظام الحملات الانتخابية وقانون الانتخابات رقم 12 لسنة 2018 المعدل بالتعديل الثالث".

ودعا المرشحين المرشحات في المحافظة وكافة الأحزاب إلى "الالتزام بقواعد الصمت الانتخابي"، مبينا أن "خرق تلك القواعد سيواجه بعقوبات للمرشحين بغرامة مالية أو تصل الى الاستبعاد من الانتخابات".

وتجرى الانتخابات التشريعية في العراق يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، يسبقها الاقتراع الخاص للأجهزة الأمنية في يوم 9 تشرين الثاني/نوفمبر، ويحق لنحو 30 مليون عراقي من أصل 46 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في مجلس النواب الجديد، غير أن نحو سبعة ملايين منهم سيُحرمون من المشاركة بسبب عدم امتلاكهم بطاقات انتخابية نتيجة عدم تحديث بياناتهم.