انتحار فتاة شنقا بالناصرية واصابة مدنيين أحدهما بحفل زفاف في كركوك

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بتسجيل حالة انتحار جديدة وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، بأن "فتاة تبلغ من العمر 19 عاما اقدمت على الانتحار شنقاً بواسطة حبل داخل منزلها الواقع بمنطقة السفينة وسط مدينة الناصرية".

وبين المصدر، أن "دوافع الانتحار لا تزال غامضة لغاية الآن، فيما تم نقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".

الى ذلك افاد مصدر طبي في محافظة كركوك، ان مدنيين اثنين أصيبا بحادثين منفصلين جنوب غربي المحافظة.

وقال المصدر ، وكالة شفق نيوز ، إن "مدنيا أصيب اثناء الاحتفال بأحد الأعراس في قرية الخبازة التابعة لناحية الرياض (40 كم جنوب غربي كركوك)، اطلاق عيارات نارية من سلاح نوع (كلاشنكوف) وانحرف السلاح من يد محتفل والذي كاد يصيب عدد كبير، ولكنه سيطر على السلاح".

وأضاف المصدر أن "قوة من الشرطة حضرت للموقع وتمكنت من نقل المصاب الى المستشفى و اعتقال الشخص الذي أطلق العيارات النارية، وضبط السلاح المستخدم في الرمي".

وفي السياق اكد المصدر أن "مدنيا كان يعمل على سقي المزروعات في قرية (بريج) في ناحية العباسي (45 كم جنوب غربي كركوك)، حيث قام شخص مجهول بإطلاق النار عليه ومحاولة الهرب الا أنه تعرف على الشخص الذي أصابه وهو أحد أقربائه".

وبين أنه "تم نقل المصاب الى المستشفى حيث أصيب بظهره بطلقات سلاح نوع ( كسرية)"، مشيرا إلى "إصدار امر قبض على المهاجم الذي فر الى جهة مجهولة".