الإسكافي.. مهنة تكافح الزمن ورخص المستورد في العراق (صور)

شفق نيوز/ ينهمك عماد الحسيني بتصليح الأحذية في محله بمدينة الحلة مركز محافظة بابل إذ امتهن هذه الحرفة منذ تسعينيات القرن الماضي، وكانت تشهد رواجاً كبيراً قبل عام 2003 بسبب الظروف المعيشية الصعبة والحصار الاقتصادي الذي كان مفروضا على العراق آنذاك، لذلك كانت الأحذية الجديدة خارج قدرة الكثيرين.

ويقول الحسيني في حديث لوكالة شفق نيوز إن هذه المهنة قديمة وكان يعمل بها العجم والمصريون والكثير من المجتمعات، وكانت مهنة تدر أرباحاً جيدة نظراً للإقبال الكبير عليها في حينها، لذلك كانت هناك الكثير من محلات الإسكافي وكان كل صاحب محل لديه أكثر من صانع يساعده في العمل.

ويضيف، لكن بعد عام 2003 تراجعت هذه المهنة كثيراً بسبب دخول المستورد الرخيص رغم قلة متانته لكن شكلها جميل، والمواطنون عامة يرغبون بالمواد الاستهلاكية أكثر من مراعاة الجودة بسبب سعرها المرتفع، ما أدى إلى تراجع هذه المهنة، وبعد أن كان الشارع الذي اعمل فيه يضج بمحلات الإسكافي لم يبقَ حالياً سوى محلي ومحل آخر بقربي.