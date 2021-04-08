الموصل.. مبادرة إنسانية من "أخوة السلاح" تتوّج بزواج جندي

شفق نيوز/ عاش صباح أحمد وهو جندي في الفرقة الـ15 بالجيش العراقي، يوم الخميس، أجواء فرح استثنائية لن ينساها طيلة عمره المتبقي.

فقد احتفل الجندي بيوم عرسة بمدينة الموصل وسط أجواء مميزة شاركه فيها زملاءه من الجنود وكذلك آمر السرية، بعد أن كان زواجه بعيد المنال حتى وقت قريب جداً نتيجة ظروفه المادية الصعبة بينما كان يقترب من بلوغ عقده الرابع من العمر وهو ما ترك أثراً سلبياً في نفسه.

إلا أن مبادرة إنسانية من آمر سريته المقدم بلال كانت كفيلة بتغيير حياة صباح أحمد للأبد.

وقال المقدم بلال لوكالة شفق نيوز، إنه جلس إلى صباح في يوم من الأيام وسمع قصته، وقطع على نفسه تعهداً بتأمين تكاليف عرسه وتزويجه وهو ما حصل بالفعل اليوم الخميس.

وأشار المقدم بلال إلى أن الحالة النفسية للجندي صباح كانت "سيئة" للغاية جراء ظروفه المعيشية الصعبة، إلا أن الأمل بحياة جديدة عادت إليه بدخوله القفص الذهبي.

وتبرع أحد الجنود بإقامة حفل الزفاف في منزله بمدينة الموصل.

وأقيم الحفل في حي الطيران بالجانب الايمن، ورغم انه بدا متواضعا إلا أن سكان الحي عندما سمعوا بهذه المبادرة شاركوا فيها أيضا لاكمال فرحة صباح وادخال السعادة على قلبه.

أما صباح فقد قال إن لديه أخوة في السلاح وفي الحياة في إشارة إلى زملائه الجنود والضباط القائمين عليهم.

وأضاف أن هؤلاء قاموا بعمل جعله يشعر بأنه على قيد الحياة، وزرعوا فيه الأمل من جديد، مردفاً "لا يسعني إلا أن أشكر آمري المقدم بلال وقائد الفرقة وكل الضباط والمراتب الذين شاركوني هذه الفرحة".

أما المقدم بلال فقال إنه خطط لهذا الأمر منذ عدة أشهر، ووجد له شريكة حياته وأخذ عدداً من الضباط وخطبها له من منزل والدها في قضاء مخمور، وبدأ بتجهيز كل ما يحتاجه صباح، كما ساهم أيضا قائد فرقة المشاة الخامسة عشر بثمن الذهب لعروسة صباح.