المانيا تعلن تفكيك شبكة لتهريب المهاجرين من سوريا والعراق

شفق نيوز/ أوقفت الشرطة الألمانية أربعة أشخاص الأربعاء ضمن إطار التحقيق في شبكة مزعومة للهجرة غير الشرعية من سوريا والعراق عبر بيلاروس، نقلت 300 شخص على الأقل.

أعلنت شرطة بوتسدام القبض على اثنين من المشتبه بهم في مدينة فورست الواقعة في منطقة براندنبورغ المحيطة ببرلين، وعلى اثنين آخرين في العاصمة، مشيرة إلى إجراء 14 عملية دهم في عدة مناطق ألمانية.

والمشتبه بهم الأربعة من سوريا والعراق، فيما لا يزال البحث جارياً عن شخصين آخرين على الأقل، بحسب الشرطة.

يُشتبه في أنهم استقدموا بشكل غير قانوني 300 لاجئ على الأقل إلى ألمانيا، ونقلوهم بالسيارة أو بالحافلة لقاء مبلغ يتراوح بين 3500 و10 آلاف يورو.

تنطلق الرحلة إلى أوروبا من الشرق الأوسط، في دبي أو بيروت على الأغلب، مروراً ببيلاروس وبولندا، في ظروف محفوفة بالمخاطر، بحسب الشرطة.