الكورد الفيليون على قائمة قانون ضحايا الإرهاب.. تعويض شامل لأسر الشهداء

شفق نيوز- بغداد

أعلنت عضو لجنة الشهداء والسجناء السياسيين النيابية النائبة آفيستا مام يحيى، يوم السبت، عمل اللجنة على إدراج ضحايا الشهداء من الكورد، ومنهم الكورد الفيليون، ضمن التعديلات الجديدة على قانون ضحايا الإرهاب، بما يضمن تعويض عائلاتهم في مختلف المجالات.

وقالت مام يحيى، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن البرلمان صوّت خلال الأيام الماضية على تشكيل لجنة تضم ممثلين عن مختلف الكتل السياسية، من بينها الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بهدف تعديل قانون ضحايا الإرهاب.

وأضافت أن اللجنة ستسعى إلى شمول شهداء الكورد من إقليم كوردستان والمناطق المتنازع عليها، إضافة إلى الكورد الفيليين، ضمن القانون المعدل.

وأوضحت أن التعديلات المقترحة ستنصف عائلات الشهداء مادياً وتعليمياً ووظيفياً، مؤكدة أن تمرير القانون لن يواجه اعتراضات أو تأخيراً، لأن جميع مكونات العراق لديها ضحايا سقطوا جراء الإرهاب، ومن ضمنهم الكورد.