القضاء العراقي يتخذ إجراءات مشددة بحق حركات "شاذة" تدعي انتماءها لأديان ومذاهب (وثيقة)

شفق نيوز/ أوعز رئيس مجلس القضاء الاعلى العراقي القاضي فائق زيدان، الى المحاكم في البلاد باتخاذ الإجراءات القانونية المشددة بحق بعض الحركات التي تتخذ من الأديان او المذاهب غطاء لممارساتها "الشاذة".

جاء ذلك وفقا لكتاب رسمي مُذيّل بتوقيع القاضي زيدان وموجه الى رئاسات محاكم التمييز الاتحادية، والادعاء العام، ومحاكم الاستئناف كافة.

وقال رئيس مجلس القضاء الاعلى في كتابه الذي يحمل تاريخ 23 من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، إن البعض من تلك الحركات أصبح يُشكِّل خطراً على حياة المواطنين من اتباع دين أو مذهب معين.

وأكد على ضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية المشددة بحق هؤلاء، لذا اقتضى اشعار المحاكم الجزائية بذلك.