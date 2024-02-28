القانونية النيابية: مجلس الوزراء أخطأ بتكليف أمناء جدد لشبكة الإعلام العراقي

شفق نيوز/ اعتبرت اللجنة القانونية النيابية، يوم الأربعاء، أن مجلس الوزراء أخطأ بتكليفه أعضاء جدد لمجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي ومباشرتهم بعملهم دون الرجوع إلى مجلس النواب للمصادقة عليهم، فيما بينت أن دور الحكومة يقتصر على إرسال الأسماء المرشحة للتصويت عليها برلمانياً.

وقال عضو اللجنة محمد الخفاجي في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "النقطة الثانية من قرار مجلس الوزراء بشأن تكليف أعضاء جدد لمجلس أمناء الشبكة ومباشرتهم بمهام عملهم خطأ ومخالف لقانون شبكة الإعلام العراقي".

وأضاف أن "المادة الثامنة من قانون شبكة الإعلام العراقي تنص على ترشيح أشخاص لمجلس الأمناء، وبعدها مجلس الوزراء يختار ويصوّت على الأعضاء، ثم يوافق مجلس النواب عليهم للمباشرة بأعمالهم".

وتابع أن "مجلس النواب صوّت بعدم مباشرة الأعضاء الجدد لمجلس الأمناء لحين التصويت البرلماني عليهم"، مبيناً أن "السير الذاتية للمرشحين يجب أن تطرح على مجلس النواب وبعدها المجلس يختار من يراه مناسباً لتولي عضوية مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي".

وكان مجلس النواب قد صوّت في وقت سابق اليوم، على التوصية بعدم مباشرة أعضاء مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي الجدد بمهام عملهم إلا بعد المصادقة عليهم من قبل مجلس النواب.

وكان مجلس الوزراء العراقي قد صوّت، يوم أمس الثلاثاء، على خمسة أعضاء جدد في مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي.

وذكر المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "صوّت على تكليف كل من؛ أوسم ماجد غانم المحمداوي، وثائر حطيحط إبراهيم الغانمي، وحمد محمود محمد الدوخي، وتالان عبد الله عبد الرحمن رشيد، وسناء سعيد هادي كرومي، أعضاءً في مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي".

وأوصى مجلس الوزراء "مجلس النواب بتعيينهم أصالة، ويستثني المرشح عبد الحميد عبد الكاظم جبار الطائي من التكليف، لتجاوزه السن القانونية للخدمة".

وكان مجلس الوزراء قد صوّت في 10 كانون الثاني/ يناير 2023، بإقالة أمناء شبكة الإعلام العراقي، بناء على توصية لمجلس النواب بإعفاء رئيس وأعضاء مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي، بحسب ما أبلغ مصدر مسؤول وكالة شفق نيوز في حينها.