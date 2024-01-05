العراق ينجح في زراعة صنف من الأرز باستخدام نظام السقي بالمرشات

شفق نيوز/ أعلن وزير الزراعة عباس جبر المالكي، يوم الجمعة، نجاح زراعة الأرز صنف "الغري" باستخدام نظام السقي بالمرشات في قضاء المشخاب أو ما تُسمى بـ"مدينة العنبر" ضمن محافظة النجف.

وقال المالكي في كلمة بثها اليوم عبر تسجيل فيديو من موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن "دائرة البحوث الزراعية قامت بإنجاح التحول بمحصول الشلب من خلال المرشات الثابتة، وكانت محطة المشخاب هي العلامة الفارقة، والنقطة المضيئة بالنجاح في زراعة عدة أنواع من المحاصيل للشلب".

وأضاف أن الإنتاج مشجع بأكثر من طن للدونم الواحد بزراعة صنف "الغري" وهو صنف مستنبط في دائرة البحوث، وصنف "الياسمين"، مردفا بالقول، إن هذين الصنفين كانت انتاجيتهماعالية، وحققا نجاحا كبيرا لذلك سيتم زراعتهما بكميات كبيرة العام المقبل.

وكانت وزارة الزراعة العراقية قد اتخذت قرارا بمنع زراعة الأرز في موسمي 2022 و2023 على التوالي بسبب أزمة المياه التي نتجت عن قلة الإمدادات المائية الواردات إلى نهري دجلة والفرات وتراجع سقوط الأمطار بسبب أزمة الجفاف التي تمر بها المنطقة والعراق على وجه الخصوص.

وأرز عنبر أو رز العنبر أو تمن العنبر أو الشلب هو أحد أنواع الرز، يُعد الأفضل والأكثر إنتاجاً في العراق بسبب شدة بياضه ورائحته المميزة ونسبة البروتين العالية و كبر حجم البذرة. يزرع في النجف والديوانية وبابل والناصرية والمشخاب.

ويُزرع رز العنبر (الشلب) في جنوب العراق فقط، في تربة طينية ويسقى بماء الفرات، ويبدء موسم زراعته في شهر أيار ويستمر بالنمو لمدة ستة أشهر، حيث يكون موسم الحصاد في منتصف شهر تشرين الأول.