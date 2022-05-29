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السليمانية.. سائقو سيارات الأجرة يقطعون طريقاً رئيسياً احتجاجاً على ارتفاع البنزين (صور)

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-29T08:07:05+0000
السليمانية.. سائقو سيارات الأجرة يقطعون طريقاً رئيسياً احتجاجاً على ارتفاع البنزين (صور)

شفق نيوز/ تظاهر عدد من سائقي سيارات الأجرة، اليوم الأحد، في محافظة السليمانية بسبب ارتفاع أسعار البنزين.

ووصل سعر اللتر من البنزين العادي هذا اليوم الى 1000 دينار والمحسن 1125 دينار والسوبر 1200 دينار في محافظة السليمانية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز؛ إن عدداً من سائقي مركبات الأجرة أقدموا على قطع الشارع الرئيسي المقابل لقائممقامية السليمانية ، احتجاجا على ارتفاع أسعار البنزين مرة أخرى.

وأضاف ان المحتجين طالبوا بتخفيض أسعار البنزين إلى (500) دينار للتر الواحد، أسوة بباقي مناطق الوسط والجنوب، مؤكدين أن "المساواة بالحقوق والواجبات تعد من أساسيات عمل الحكومة العراقية وحكومة اقليم كوردستان".

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