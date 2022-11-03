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السليمانية تضع حجر الأساس لـ"نفق جديد" يحل مشكلاتها المرورية

Category: مجتـمع

Date: 2022-11-03T09:15:39+0000
السليمانية تضع حجر الأساس لـ"نفق جديد" يحل مشكلاتها المرورية

شفق نيوز/ أعلنت ادارة بلدية، اليوم الخميس، عن وضع حجر الأساس لإنشاء نفق جديد لمرور العجلات، فيما بينت أنه سيحل مشاكل المرور داخل المدينة ويقلل من حوادثها.

وأشارت رئيسة بلدية السليمانية ليلى عمر خلال مراسيم وضع حجر الأساس للمشروع التي حضرتها وكالة شفق نيوز إلى أهمية المشروع في تقليل الازدحام في خدمة السليمانية ، ثم أبدت شكرها للشركة المنفذة للمشروع"، فيما حضر المراسيم عدد من مدراء ومسؤولي السليمانية فضلا عن حضور رجل الأعمال فاروق ملا مصطفى".

وبينت عمر في بيان لاحق ورد لوكالة شفق نيوز إن "استكمال النفق سيحل مشكلة الانعطاف على شارع مالك محمود بالقرب من مدينة فاروق الطبية، ويسهل حركة المرور من طريق مالك محمود الدائري إلى أحياء كازيوة وإبراهيم أحمد وهيوا، وسيقلل من الحوادث المرورية والازدحام على طريق مالك محمود الدائري".

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