السجن 6 سنوات بحق مدانين سرقوا حقيبة ضابط امرأة بشرطة النجف

شفق نيوز/ افاد مصدر قضائي، يوم الخميس، بصدور حكم بالسجن ست سنوات بحق ثلاثة مدانين بسرقة حقيقة ضابط امرأة منتسبة الى شرطة محافظة النجف.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن جنايات النجف حكمت بالسجن ست سنوات بحق 3 مدانين أقدموا على سرقة حقيبة ضابط امرأة بقيادة شرطة النجف، و تسببوا لها بإصابات بليغة في حي العدالة يوم 10-1-2024.

وفي مطلع العام 2024 قام ثلاثة اشخاص يستقلون دراجة نارية بسحب حقيبة نسائية من يد امرأة أثناء سيرها في أحد الازقة بالنجف والفرار بها الى جهة مجهولة، ولكن سرعان ما حددت الكاميرات ملامحهم وتمكنت من إلقاء القبض عليهم فيما بعدُ.