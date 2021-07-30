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الزراعة تعلن سداد مستحقات الفلاحين والمزارعين لعامي ٢٠١٩-٢٠٢٠

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-30T13:35:03+0000
الزراعة تعلن سداد مستحقات الفلاحين والمزارعين لعامي ٢٠١٩-٢٠٢٠

شفق نيوز / أعلن وزير الزراعة المهندس محمد كريم الخفاجي، يوم الجمعة، تسديد مستحقات الشعير العلفي للفلاحين والمزارعين لعامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، حميد النايف، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الوزير الخفاجي بذل جهودا كبيرة بمتابعة مستحقات الفلاحين والمزارعين والتي جاءت نتيجة بناء على ما عرضه على  مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للاقتصاد، فضلاً عن وزارة المالية ومن خلال المبالغ المتوفرة من بيع هذا المحصول من قبل شركة ما بين النهرين العامة للبذور والشركة العراقية للبذور (قطاع مختلط)".

وأضاف النايف، أن "المباحثات والمتابعات أثمرت عن موافقة وزارة المالية على تسديد مستحقات الفلاحين لمحصول الشعير العلفي ومن المبالغ المتجمعة لدى الشركتين نتيجة بيع هذا المحصول لمربي الثروة الحيوانية وبأسعار مدعومة"، مشيراً إلى أن "الوزارة بعد هذا القرار سددت مابذمتها للفلاحين من مستحقات محاصيل الحنطة والشعير والذرة الصفراء بشكل كامل لعامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠".

وأكد أن الوزارة ستواصل جهود تسليم مستحقات الفلاحين المسوقين إلى وزارة التجارة كافة، والتي أصبحت مبالغ حاكمة ضمن الموازنة، منوهاً إلى أن "تسليم مستحقات الفلاحين كاملة له انعكاسات إيجابية على القطاع الزراعي  كونه يشجع الفلاحين على تأهيل أراضيهم، فضلاً عن زيادة الانتاج الزراعي كماً ونوعاً".

وثمن بيان وزارة الزراعة، الجهود التي بذلتها وزارة المالية لأجل دعم القطاع الزراعي وفق المتاح لها من السيولة المالية، كون القطاع الزراعي له أهمية كبيرة في تحقيق الامن الغذائي للمواطن العراقي، وأن دعمه بات أمراً وطنياً.

 

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