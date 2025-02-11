الدولار يغلق مرتفعاً في بغداد ومستقراً لدى أربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الامريكي في أسواق العاصمة العراقية بغداد، فيما استقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، مع إغلاق البورصات مساء اليوم الثلاثاء .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية ببغداد لتسجل 150400 دينار مقابل كل 100 دولار، مقارنة بأسعار صباح هذا اليوم التي بلغت 150250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصرافة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 151500 دينار، بينما بلغ الشراء 149500 دينار مقابل كل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار استقرارا حيث بلغ سعر البيع 150150 ديناراً، وسعر الشراء 150050 ديناراً مقابل كل 100 دولار أمريكي.