الداخلية العراقية تتخذ الإجراءات القانونية بحق شرطة "نيام" داخل دورية اثناء الواجب

شفق نيوز/ وجهت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأحد، باتخاذ الاجراءات القانونية بحق عناصر من الشرطة تم تصويرهم وهم نائمون أثناء أداء الواجب المناط بهم.

وتداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعية مقطعاً فيديوياً يظهر فيه ضباط ومنتسبون يقومون بتصوير عناصر من شرطة النجدة داخل إحدى الدوريات وهم (نيام) أثناء الواجب.

ووجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري بحسب بيان صادر عن الوزارة، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وتشكيل مجلس تحقيقي لقيام الطرف الأول بالتصوير والنشر على مواقع التواصل الاجتماعية والطرف الثاني لإهماله بالواجب.

كما وجه الشمري أيضاً بنقلهم جميعاً الى قيادة حدود المنطقة الثانية كإجراء أولي، وإحالتهم على ذمة التحقيق.