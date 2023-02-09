يد تغيث وأخرى تنقذ.. رسالة إنسانية من إقليم كوردستان لمنكوبي الزلزال المدمر (صور)

شفق نيوز / بعد الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا وسوريا، وما خلّفه من آلاف الضحايا، ودمر عدداً كبيراً من المباني، أرسل إقليم كوردستان ثلاثة فرق إغاثية إلى تركيا بتوجيه من رئيس الحكومة مسرور بارزاني.

وتشكلت الفرق من وزارتي الداخلية والصحة ومؤسسة بارزاني الخيرية، وبدأت فور وصولها بتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية الطارئة إلى المتضررين.

الصحة

وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان، سامان برزنجي، أكد أن "الفريق الذي يضم عدداً كبيراً من الأطباء المتخصصين والعامين والكوادر الصحية وسيارات الإسعاف، وصل خلال ساعات قليلة إلى مناطق الزلزال".

وأوضح برزنجي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الفريق نقل معه كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية والمتطلبات التي تدخل في حالات الطوارئ".

الداخلية

وفي السياق، يشارك فريق وزارة الداخلية الكوردستانية، الذي يضم أشخاصاً من ذوي الخبرة والكفاءة، في إنقاذ الناجين من الزلزال، وما تزال الجهود بهذا الصدد مستمرة.

وقال مدير عام ديوان الوزارة هيمن ميراني، في بيان ورد للوكالة، إن "فرقاً على مستوى أربع مديريات في وزارة الداخلية أرسلت إلى مناطق الزلزال، من بينها مركز تنسيق الأزمات المشترك باعتباره فريقاً إغاثياً، ومعهد الدفاع المدني ومديريتا الدفاع المدني في أربيل ودهوك".

وبين ميراني، أن "أعضاء الفريق مدربون ويملكون المهارة في البحث والإنقاذ والإغاثة، ويعملون بالتعاون مع فريق وزارة الصحة ومؤسسة بارزاني الخيرية والمؤسسات الخيرية الأخرى التي وصلت إلى تركيا".

وعن رسالة حكومة إقليم كوردستان بشأن إغاثة ضحايا الزلزال، أشار ميراني إلى أنها "رسالة إنسانية"، مؤكداً أن "ما حدث هناك يحتم على حكومة إقليم كوردستان أن تكون إلى جانب المتضررين على غرار المجتمع الدولي".

مؤسسة بارزاني

وبدورها، واصلت مؤسسة بارزاني الخيرية، عمليات توزيع المواد الغذائية والخيام على المنكوبين، وتؤدي دوراً كبيراً في إغاثة المتضررين والتخفيف عنهم.

وعن توجيهات رئيس حكومة إقليم كوردستان، بمساعدة المنكوبين واتخاذ خطوات لإعداد وإرسال المساعدات، قال رئيس مؤسسة بارزاني الخيرية، موسى أحمد، إن "الفريق انطلق إلى المناطق المتضررة بعد هذه التوجيهات، وسيتم استقبال فريق خاص من المتطوعين للانضمام إلى فريق المؤسسة".

وتعتزم حكومة إقليم كوردستان، خلال الأيام القليلة القادمة، اتخاذ خطوات تهدف إلى تقديم يد العون إلى المنكوبين بما في ذلك المناطق السورية.