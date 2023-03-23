وزير الداخلية: هناك هدوء واستقرار أمني في ذي قار وندعو العشائر للاحتكام إلى القضاء بالنزاعات

شفق نيوز/ ذكر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، يوم الخميس، أن محافظة ذي قار جنوبي العراق تشهد هدوءاً واستقرارً أمنياً، داعيا في الوقت ذاته العشائر إلى الاحتكام للقانون والقضاء في فض نزاعاتها.

وقال الشمري في مؤتمر صحفي عقده في المحافظة، إن زيارته إلى ذي قار تهدف للإطلاع على الوضع الأمني بشكل عام، ومعرفة حاجة مفاصل وزارة الداخلية في المحافظة، مبينا أنه والوفد المرافق له ناقش مع الحكومة المحلية مسألة النزاعات العشائرية التي تحدث بين فترة وأخرى.

وأضاف أن الموقف الجنائي في المحافظة مستقر، وهناك هدوء واستقرار أمني في ذي قار، مؤكدا أن الوضع الأمني تحت سيطرة قيادة عمليات سومر، وهي المسؤولة عن كل تفاصيل الوضع الأمني بالمحافظة.

كما وعد وزير الداخلية بتلبية احتياجات قيادة الشرطة في ذي قار من ضمنها استحداث أقسام للشرطة في عدد من الأقضية والنواحي، أو دعمها بالعجلات والاسلحة، كاشفا عن خطة لإسناد قوات الشرطة بمزيد من الضباط والمنتسبين خلال المرحلة المقبلة.

وحول النزاعات العشائرية، قال الشمري، إن: نطلب من العشائر مساندة القانون وأن تحتكم إلى القضاء في حل مشاكلها بدلا من الاحتكام إلى لغة السلاح.

وفد امني كبير برئاسة وزير الداخلية قد وصل في وقت سابق من صباح اليوم إلى محافظة ذي قار، وضم الوفد نائب قائد العمليات المشتركة ووكلاء وزير الداخلية وعددا من القادة الامنيين.

وقالت الوزارة في بيان، إن الزيارة تهدف الى الاطلاع على الوضع الامني وتقييم إجراءات التشكيلات والوحدات والاجهزة الامنية وفرض الامن والاستقرار.