نيجيرفان بارزاني يبحث مع رئيس الوزراء اليوناني تعزيز العلاقات مع العراق وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، يوم الجمعة، تعزيز العلاقات بين بغداد وأربيل وأثينا، فيما أكد الأخير رغبته بزيارة العراق والإقليم.

وقال بارزاني في تغريدة على حسابه في منصة "أكس" (تويتر سابقاً)، تابعتها وكالة شفق نيوز "‏لقد عقدت اجتماعاً مثمراً مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في مؤتمر ميونخ للأمن".

وأضاف "‏تركزت مناقشاتنا على تعزيز تعاون إقليم كوردستان والعراق مع اليونان وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

فيما ذكر بيان لرئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني بحث مع ميتسوتاكيس فرص تطوير علاقات اليونان مع العراق وإقليم كوردستان وتوسيع التعاون المشترك، والوضع الأمني ​​والسياسي في العراق، والعلاقات بين أربيل وبغداد والمباحثات لحل المشاكل بينهما، كما ناقشا خطر الإرهاب وتهديد تنظيم داعش على المنطقة.

وأكد الجانبان الرغبة في تعزيز العلاقات في المجالات كافة.

وفي هذا الصدد، أعرب رئيس الوزراء اليوناني عن رغبته في زيارة العراق وإقليم كوردستان في المستقبل القريب.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول خطورة الوضع المتوتر في الشرق الأوسط. وأكدا على ضرورية الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة وعدم السماح بتوسع الصراع أكثر.

كما ناقش الجانبان علاقات العراق وإقليم كوردستان مع دول الجوار والوضع في سوريا وقضايا أخرى ذات الاهتمام المشترك.