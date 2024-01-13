نيجيرفان بارزاني و الحلبوسي يبحثان التعاون من اجل تجنب تداعيات التوتر في المنطقة

شفق نيوز/ بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت، مع زعيم حزب تقدم محمد الحلبوسي الوضع السياسي والأمني في العراق، والعلاقات بين أربيل وبغداد، وشدد الجانبان على أهمية تعاون الأطراف السياسية للتغلب على التحديات الراهنة والحفاظ على الاستقرار السياسي في البلاد.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني التقى، بعد ظهر اليوم السبت، زعيم حزب التقدم محمد الحلبوسي، مشيرا الى ان الجانبين بحثا الوضع السياسي والأمني في العراق، والعلاقات بين أربيل وبغداد وحل المشاكل بينهما، كما تم التركيز على خطر الإرهاب والأوضاع في المنطقة بشكل عام.

واشار البيان الى ان الجانبين اتفقا على أهمية التعاون بين الأطراف السياسية للتغلب على التحديات الراهنة والحفاظ على الاستقرار السياسي في البلاد وتجنب تداعيات الوضع المتوتر في المنطقة.

ونوه البيان الى ان نتائج انتخابات مجالس المحافظات العراقية ومجالات المادة 140 من الدستور، كانت جانبا آخر من اللقاء.