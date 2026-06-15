نيجيرفان بارزاني: زيارة المبعوث الأميركي لأربيل مهمة وسنبحث ملفات بغداد العالقة

شفق نيوز - أربيل

أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، أهمية زيارة المبعوث الأميركي الخاص إلى العراق وسوريا، توم باراك، إلى العاصمة أربيل، مشيراً إلى أن اللقاءات ستتضمن بحث الخلافات والقضايا العالقة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية.

ونقلت محطة "K24" الفضائية عن الرئيس نيجيرفان بارزاني قوله، إن "هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها باراك أربيل بصفته الرسمية، ومن المؤكد أنه ستتم خلالها مناقشة القضايا المتعلقة بالملف العراقي بشكل عام".

كما أوضح رئيس الإقليم أنه سيتم خلال هذه الاجتماعات بحث الملفات الحيوية التي تخص العلاقة بين بغداد وأربيل، بهدف تعزيز التنسيق المشترك بين جميع الأطراف.

وتأتي زيارة باراك إلى بغداد وأربيل بهدف بحث ملفات سياسية وأمنية متعددة، تزامناً مع التطورات والأحداث المتسارعة التي تشهدها المنطقة.