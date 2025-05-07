"ميتا" تمد كابلاً ضوئياً لتعزيز الاتصالات في العراق

شفق نيوز/ استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، وفد شركة "ميتا" المتخصصة في وسائل وتطبيقات التواصل الاجتماعي.

وجرى خلال اللقاء، وفق بيان صدر عن مكتبه، ورد إلى وكالة شفق نيوز، استعراض أوجه تطوير التعاون في مجالات التحوّل الرقمي، والسيادة الرقمية، وأمن الأفراد، وسياسات النشر.

وأكد السوداني مضي الحكومة في جهود الأتمتة والتحول الرقمي على جميع مستويات الخدمة، بما يشمل التطبيقات الحكومية والمصرفية كافة.

وشهد اللقاء أيضاً التأكيد على أهمية تنظيم عقد ورش عمل مشتركة للتعاون والتنسيق في إدارة منصات التواصل، إلى جانب قيام الشركة بمدّ كابل ضوئي عبر الأراضي العراقية لتعزيز وتطوير خدمات الاتصالات والإنترنت.