مقتل جنديين تركيين بانفجار في كوردستان العراق 

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، مقتل عسكريين اثنين بانفجار عبوة ناسفة ضمن عملية "المخلب - البرق" التي تنفذها قواتها في اقليم كوردستان.

ووفقاً لبيان الوزارة: "أصيب عسكريين اثنين بجروح بليغة جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحو تنظيم بي كي كي، في منطقة العملية يوم السبت، وتم نقلهما الى المستشفى".

وأشارت الوزارة، إلى جهود الطواقم الطبية لإنقاذ حياة الرقيب خليل يلدز باءت بالفشل، وفي بيان لاحق، أعلنت مقتل الجندي فرات غونر متأثرا بجراحه.

وتنفذ تركيا عمليات خاصة لقتال تنظيم "بي كي كي" المناهض لأنقرة، والذي يستهدف قواتها وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.