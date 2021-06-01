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مقتدى الصدر ومسعود بارزاني يتفقان على إجراء الانتخابات بالعراق في موعدها

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-01T14:09:15+0000
مقتدى الصدر ومسعود بارزاني يتفقان على إجراء الانتخابات بالعراق في موعدها

شفق نيوز/ أعلن القيادي في التيار الصدري حسن الكعبي يوم الثلاثاء أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، والزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني متفقان على المضي في اجراء الانتخابات في موعدها المحدد في شهر تشرين الأول/أكتوبر.

وقال الكعبي وهو أحد أعضاء وفد التيار الصدري الرفيع الذي يزور أربيل في تصريح للصحفيين: زرنا مدينة اربيل للتباحث مع قادة كوردستان حول بعض الملفات التي تهم الشأن السياسي العراقي وخاصة نحن نمر في مرحلة مهمة ونقترب من إجراء الانتخابات.

وأضاف ان كلا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والزعيم مسعود بارزاني أكدا على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد واتفق الجانبان أيضا على مبادئ التقاسم المشترك للسلطة، وعلى تقاسم الثروات بشكل عادل في العراق، وحل الخلافات والقضايا العالقة بين أربيل وبغداد.

من جانبه قال نصار الربيعي رئيس الوفد ورئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري: نحن مصرون على بناء دولة عراقية تتمتع باستقلالية القرار السياسي وتقديم الخدمات للمواطنين.

واكد الربيعي انه لايمكن ان يوجد تدخل خارجي ان لم يكن له موطئ قدم في داخل العراق.

واضاف الربيعي: ونحن مصرون ايضاً على اجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد واي تاجيل ستفقد صفتها كمبكرة وان حدث يعد ذلك عدم وفاء لدماء الشهداء ولدعوات الاصلاح ومحاربة الفساد.

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