مسعود بارزاني وماكرون يبحثان الوضع السياسي في العراق وكوردستان

شفق نيوز/ بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الجمعة، خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوضع السياسي في العراق وكوردستان"والتدخل الأجنبي".

وقال قصر الإليزيه في بيان نشره على موقعه الإلكتروني إن الرئيس بارزاني هنأ ماكرون بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للجمهورية الفرنسية. وأضاف البيان أن "الجانبين بحثا الوضع السياسي في العراق وكوردستان، كما تحدثا عن الوضع الأمني والتدخل الأجنبي في العراق".

وقدم ماكرون تعازيه في ضحايا الهجوم الذي شنه حزب العمال الكوردستاني والذي أودى بحياة طفلين في بامرني يوم أمس الخميس. كما تم في الاتصال الهاتفي الإشارة إلى العلاقات التي تربط فرنسا بإقليم كوردستان، كما ذكّر بزيارته إلى أربيل في إطار زيارته إلى العراق في آب أغسطس الماضي.