‏مسرور بارزاني يؤكد استعداد حكومته لتأسيس مركز خاص بشؤون الكورد الفيليين في اربيل

شفق نيوز/ اكد رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الخميس، استعداد حكومته لتأسيس مركز خاص بشؤون الكورد الفيليين.

جاء ذلك في تغريدة نشرها بارزاني على موقع تويتر، وتابعتها وكالة شفق نيوز بمناسبة انتهاء المؤتمر العلمي الدولي للابادة الجماعية ضد الكورد الفيليين الذي انتهى اليوم في اربيل.

وقال بارزاني في تغريدته "بمناسبة انتهاء اول مؤتمر دولي علمي للابادة ضد الشعب الكوردستاني، الابادة ضد الكورد الفيليين الذي أُقيم بمبادرة من الرئيس مسعود بارزاني، اتقدم بالشكر لمنظمي هذا المؤتمر والمشاركين فيه الذين شاركوا ببحوثهم القيمة في المؤتمر".

واكد بارزاني ان "حكومة اقليم كوردستان على استعداد لتنفيذ توجيه الرئيس مسعود بارزاني بتأسيس مركز خاص بشؤون الكورد الفيليين في مدينة اربيل".

وكان الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اقترح أمس الأول الثلاثاء، تأسيس مركز لمتابعة شؤون الكورد الفيليين كافة يكون مقره محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال المؤتمر العلمي الدولي للإبادة الجماعية ضد شعب كوردستان (الإبادة الجماعية للكورد الفيلية) في مدينة أربيل والتي تجري برعايته الشخصية وبحضور رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني.

وقال الزعيم الكوردي في كلمته، "من المسلم أن الكورد الفيليين هم الجزء الأساس الذي لا يتجزأ من الشعب الكوردي وقاموا ببسالة جميع المحاولات التي جرت ضدهم لصهرهم، وبالرغم من كل هذه المحاولات حافظوا على هويتهم وثقافتهم بالرغم من تعرضهم لاضطهاد مزدوج".

وأضاف "المناضلون الفيليون ساهموا بجدارة في تأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وساهموا بثورة أيلول، والكثير من الحضور يعرفون بأن القيادات العليا كان يشغلها مناضلون فيليون كسكرتير الحزب، ورئيسة اتحاد نساء كوردستان، ورئيس اتحاد طلبة كوردستان وغيرها من المناصب المهمة".

واقترح الزعيم مسعود بارزاني، تأسيس مركز في اربيل لمتابعة شؤون الفيليين كافة، وأن يكون هذا المكتب بمثابة المرجع للفيليين.