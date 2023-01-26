قصف صاروخي يستهدف حقل كورمور الغازي في جمجمال السليمانية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بتعرض حقل غاز كورمور في مدينة جمجمال بمحافظة السليمانية، لقصف بصاروخ كاتيوشا.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن القصف لم يتسبب بأضرار وفق معلومات أولية.

ويُعد حقل كورمور من أكبر حقول الغاز في إقليم كوردستان لتزويد محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بالغاز الطبيعي المسال، إضافة إلى تأمين حاجة السكان من الغاز للطبخ والتدفئة.

وتعمل في الحقل شركتا "دانة غاز" و"الهلال" الإماراتيتين، الذي تعرض لاستهدافات متكررة.