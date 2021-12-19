السيول تُتلف مزروعات عشرات الفلاحين في كركوك والخسائر تُقدر بالملايين (فيديو + صور)

شفق نيوز/ طالب أكثر من مئة وخمسين فلاحاً في التون كوبري، يوم الأحد، بتعوضيهم جراء الخسارة التي تعرضوا لها بعد أن طمرت الأطيان مزروعاتهم في الناحية.

وقال مروان ناظم فلاح من قرية "قية باشي" لوكالة شفق نيوز، إن "السبب الرئيسي لارتفاع منسوب السيول هو انسداد قنوات التصريف". وطالب الفلاحون بـ"تعويضهم اولا والعمل على فتح قنوات التصريف واتخاذ تدابير جديدة".

وكانت أربيل عاصمة إقليم كوردستان قد شهدت فجر أول أمس الجمعة سيولا جارفة اجتاحت عدة أحياء في المدينة جراء غزارة الأمطار المتساقطة امتدت إلى محافظة كركوك.