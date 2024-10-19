عشية الاقتراع العام.. نيجيرفان بارزاني يوجه رسالة إلى الناخبين (فيديو)

شفق نيوز/ وجه نائب الحزب الديمقراطي الكوردستاني نيجيرفان بارزاني مساء يوم السبت رسالة صوتية الى المواطنين بشأن الانتخابات البرلمانية.

وطالب بارزاني في رسالته الناخبين بالمشاركة في عملية الاقتراع و تعزيز الاستقرار في اقليم كوردستان.

وقال: "طابت اوقاتكم؛ انا نيجيرفان بارزاني نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بعد انتخابات يوم الأحد، اقليم كوردستان يحتاج الى حكومة مستقرة وموحدة واي صوت للحزب الديمقراطي يعزز هذا الاستقرار".

وأضاف "ارجو في يوم الاحد الادلاء بصوتك و التأكد من مشاركة اصدقائك وعائلتك".