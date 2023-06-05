عالمياً.. الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار

شفق نيوز/ تراجع الذهب يوم الاثنين، مع ارتفاع الدولار مدعوما بتقرير قوي عن الوظائف بما فاق أثر احتمالات توقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) عن رفع أسعار الفائدة هذا الشهر.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة مسجلا 1945.09 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:45 بتوقيت جرينتش.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1959.80 دولارا للأوقية.

وتراجعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة يوم الجمعة الماضي، بعد أن أظهرت بيانات أن الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة زادت بمقدار 339 ألف وظيفة في الشهر الماضي متخطية 190 ألفا.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مما جعل الذهب المقوم بالدولار أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 23.54 دولارا للأوقية وارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1008.07 دولارا أما البلاديوم فقد استقر عند 1420.10 دولارا.