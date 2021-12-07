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صور .. رئيس إقليم كوردستان يجتمع مع الحلبوسي في أربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-07T09:12:17+0000
صور .. رئيس إقليم كوردستان يجتمع مع الحلبوسي في أربيل

شفق نيوز/ اجتمع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني صباح اليوم الثلاثاء مع رئيس تحالف تقدم رئيس مجلس النواب العراقي المنتهية ولايته محمد الحلبوسي والوفد المرافق له.

ووصل الحلبوسي والوفد المرافق له إلى أربيل في وقت سابق من اليوم.

ووفقا للمعلومات الواردة لوكالة شفق نيوز، فإن الجانبين سيناقشان المستجدات الأمنية والسياسية على الساحة العراقية، وموضوع تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة إضافة إلى الخلافات والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد مع مواضيع أخرى.

وكان الحزب الديمقراطي الكوردستاني قد أعلن في وقت سابق من صباح اليوم، أن وفوداً من القوى والأطراف السياسية ستزور أربيل عاصمة إقليم كوردستان للتباحث مع الزعيم الكوردي مسعود بارزاني حول آلية تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة.

وأبلغ المتحدث باسم الحزب محمود محمد الصحفيين اليوم بأن، وفودا سابقة زارت اربيل واجتمعت مع الزعيم بارزاني كما زار وفد من كوردستان العاصمة بغداد، واليوم ستأتي وفود أخرى.

وأكد أنه ينبغي تشكيل حكومة بمشاركة الأطراف كافة، و يتعين الاتفاق على برنامج هذه التشكيلة لتكون أساساً يعمل وفقها مجلس الوزراء الجديد، مردفا بالقول إن هذا البرنامج بالنسبة لكوردستان فيه أولويات مهمة منها تطبيق الدستور كما هو موجود، وليس بشكل انتقائي، والبدء بحل الخلافات والقضايا العالقة منذ سنوات بين اربيل وبغداد.

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