سياحة خانقين تتعرض لضربة موجعة

شفق نيوز/ اكد قضاء خانقين (105 كم شمال شرق بعقوبة) ذات الاغلبية الكوردية في ديالى تكبد القطاع الخاص والسياحي خسائر مادية جسيمة وضياع إيرادات مالية كبيرة بسبب قيود كورونا التي فرضت حظراً للتجوال.

وقال مدير دائرة السياحة في خانقين التابعة للهيئة العامة للسياحة في كوردستان سمير سردار يونس لوكالة شفق نيوز، إن خسائر القطاع السياحي والاقتصادي في خانقين تتجاوز 85% عما كانت عليه قبل جائحة كورونا، نتيجة عزوف السياح والزائرين من التوافد نحو خانقين خلال الأعياد الرسمية السنوية.

وبين يونس ان التخبط والإرباك في اصدار وتحديد قرارات حظر التجوال منع توافد السياح خلال العيد الحالي وكان متوقعا توافد اعداد كبيرة من ديالى ومناطق كوردستان للاحتفال بالعيد في خانقين.

بدوره اكد يوسف ابراهيم مدير اعلام قائمقامية خانقين لوكالة شفق نيوز، ان خطة العيد تسير بمضامينها المرسومة على الرغم من غياب السياح الوافدين وأن الخطة الخدمية والامنية في المناطق والمرافق السياحية تسير بنجاح كبير وسط التزام وتعاون مثالي من قبل الأهالي.

واشار ابراهيم الى ان القطاع الخاص والاسواق التجارية في خانقين تنفست الصعداء بعد الغاء حظر التجوال الشامل والعودة إلى الحظر الجزئي، لافتا الى ان اصحاب المحال والمصالح التجارية نظموا وقفة احتجاج في وقت سابق لالغاء الحظر الشامل الذي يعد ضربة لمصادر ارزاقهم خلال العيد.

يذكر ان اكثر من 30 الف سائح كانوا يتوافدون الى خانقين خلال المناسبات والاعياد الرسمية الى خانقين قبيل جائحة كورونا.