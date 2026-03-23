سدود إقليم كوردستان تمتلئ بالمياه وتحذيرات للسكان من مجرى سيروان

أعلنت وزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان، يوم الاثنين، ارتفاع واردات المياه في عدد من سدود الإقليم خلال 24 ساعة الماضية، مؤكدة اتخاذ إجراءات علمية ومنظمة لإدارة الخزين المائي.

وذكرت المديرية العامة للسدود والخزانات المائية في بيان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "الواردات المائية إلى سدي دوكان ودربنديخان بلغت خلال 24 ساعة نحو 242 مليون متر مكعب".

وأضاف المديرية، أن "منسوب المياه في سد دوكان ارتفع بمقدار 83 سم، فيما ارتفع في سد دربنديخان بنحو 30 سم".

وأشار إلى أن "سد دهوك استقبل نحو 2.5 مليون متر مكعب من المياه، ما أدى إلى ارتفاع منسوبه بمقدار متر واحد"، لافتاً إلى أن "سد گومسبان سجل واردات مائية بلغت نحو نصف مليون متر مكعب".

وبيّن أن "السدود الصغيرة والمتوسطة امتلأت بالكامل وبدأت بتصريف المياه الفائضة".

وبحسب وزارة الموارد المائية في إقليم كوردستان، سيتم زيادة إطلاقات المياه من سد دربنديخان خلال اليوم"، مجددة تحذيراتها السابقة للمواطنين بضرورة الابتعاد عن مجرى نهر سيروان والمناطق الواقعة أسفل السدود، حفاظاً على سلامتهم.

وشدد البيان على أن "خطط خزن وإطلاق المياه تُدار بشكل علمي ومنظم لضمان السيطرة على الكميات الواردة".