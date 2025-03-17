"روانكه" توزع 16 ألف سلة غذائية في حلبجة

شفق نيوز/ أعلنت مؤسسة روانكه، يوم الإثنين، عن توزيع 16 ألف سلة غذائية للعائلان المحتاجة في حلبجة.

وقالت المؤسسة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "في إطار الحملة الإنسانية، قامت مؤسسة روانگه بتوزيع 16,000 سلة غذائية على العائلات المحتاجة في محافظة حلبجة".

وأضافت أن "الحملة تهدف إلى تقديم المساعدات الغذائية الأساسية للأسر المتعففة في المنطقة، حيث جرى التوزيع بحضور ممثلي المؤسسة".

وأكدت أن "الحملة مستمرة وستشمل المزيد من المناطق في إقليم كوردستان لضمان وصول المساعدات إلى أكبر عدد من الأسر المحتاجة".

وتواصل منظمة روانكه والجهات الداعمة جهودها لضمان استمرار توزيع المساعدات الغذائية في مختلف مناطق الإقليم، وسط تأكيدات على أهمية هذه المبادرات في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين أوضاعها المعيشية.