إحصائية .. مصرع 18 عاملاً في إقليم كوردستان خلال 9 أشهر

شفق نيوز/ أصدر اتحاد نقابات العمال في اقليم كوردستان/ فرع السليمانية، اليوم الثلاثاء، إحصاءات حول وفيات العمال خلال الأشهر التسعة الماضية من العام 2023.

ووفقا للإحصاءات، توفي ثلاثة عمال في شهر أيلول/ سبتمبر، ليصل عدد الوفيات إلى 18 عاملا في الأشهر التسعة الماضية.

ودعت نقابة العمال فرع السليمانية، الإدعاء العام في الإقليم إلى متابعة إجراءات السلامة، وشروط حماية العاملين.

وصباح يوم أمس، توفي عامل يُدعى "ديار أحمد" يبلغ من العمر 34 عاما، بعد سقوطه من مبنى مشروع "دايك" أثناء العمل.