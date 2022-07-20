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بينهم نساء وأطفال .. 30 شخصا بين ضحية وجريح حصيلة القصف التركي لمصيف بزاخو

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-20T12:40:32+0000
بينهم نساء وأطفال .. 30 شخصا بين ضحية وجريح حصيلة القصف التركي لمصيف بزاخو

شفق نيوز/ افاد مسؤول محلي، يوم الأربعاء، بأن أكثر 30 سائحاً بينهم نساء وأطفال سقطوا بين قتيل وجريح بالقصف المدفعي التركي الذي استهدف مصيفا في إدارة منطقة "زاخو" المستقلة في إقليم كوردستان.

وقال مشير محمد بشير قائممقام زاخو لوكالة شفق نيوز، إن 9 من السياح سقطوا ضحايا بينما أُصيب 23 آخرون بجروح كحصيلة قابلة للزيادة للقصف التركي الذي استهدف مصيف "برخ" في ناحية "دركار".

وأضاف أن بعض الجرحى تم نقلهم الى مستشفيات دهوك، مبينا أن جميع السياح من وسط وجنوب العراق.

وتابع المسؤول المحلي بالقول إن موقع القصف تعرض لأربع قذيفة مدفعية.

وقصفت المدفعية التابعة للجيش التركي، في وقت سابق من اليوم، إدارة زاخو المستقلة ومنطقة "باتيفا" في إقليم كوردستان العراق.

وقال مدير ناحية "دركار" دلشير عبد الستار لوكالة شفق نيوز ان مصيف برخ شمال الناحية بقضاء زاخو تعرض لقصف مدفعي مما ادى الى سقوط أربع ضحايا من السياح على الأقل وإصابة عدد كبير منهم بجروح.

وأضاف أنه تم نقل المصابين الى مستشفيات زاخو.

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