بوقت قياسي.. شرطة ميسان تطيح بقاتل أحد عناصرها بملاحفة أمنية

شفق نيوز/ أعلن قائد شرطة محافظة ميسان اللواء الحقوقي لفته فاخر المحمداوي يوم الاثنين، الاطاحة بمطلوب قام بفتح النار على احد المنتسبين في احدى مناطق مدينة العمارة.

وذكر المحمداوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إنه "فور تلقينا اخبار بوجود حادث إطلاق نار على احد المنتسبين من الشرطة الاتحادية مما تسبب باستشهاده في احدى مناطق المحافظة - تم تشكيل فريق عمل وقوة مشتركة والتوجه إلى مكان الحادث وتطويقه".

وأضاف أنه "بعد جمع المعلومات وإجراء عمليات البحث والتحري تم التوصل إلى الفاعل بوقت قياسي".

وأشار إلى أنه "تم ضبط بحوزته سلاح كلاشنكوف ومسدس"، لافتا الى "احالة المطلوب إلى مركز الاحتجاز الامني وقد اعترف صراحة بارتكابه الجريمة".

وفي وقت سابق؛ افاد مصدر محلي بمحافظة ميسان، بمقتل عنصر امني اثناء مطاردة أحد المطلوبين وسط مركز المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "اشتباكات مسلحة حصلت بمنطقة حي المعلمين الجديد وسط مدينة ميسان بين قوات الشرطة الاتحادية وأحد المطلوبين للقضاء، حيث أدت الاشتباكات إلى مقتل عنصر امني في الشرطة الاتحادية".