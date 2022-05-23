بعد لقائه نيجيرفان بارزاني بالسليمانية.. وفد كوردي يزور العامري في بغداد

شفق نيوز/ رأى رئيس تحالف الفتح هادي العامري، أن المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع "التضحية" من أجل إنهاء الإنسداد السياسي، وذلك خلال إستقباله الأمين العام للاتحاد الإسلامي الكردستاني صلاح الدين بهاء الدين والوفد المرافق له في بغداد.

ويأتي لقاء الوفد الكوردي بالعامري، بعد ساعات من لقاءات اجراها رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاحد، بقادة احزاب كوردية بينهم الامين العام للاتحاد الإسلامي الكوردستاني صلاح الدين بهاء الدين.

وقال العامري في بيان صدر عقب إستقباله بهاء الدين والوفد المرافق له، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع التضحية من أجل إنهاء الإنسداد السياسي، مضيفاً "أملي كبير بأن نصل إلى إتفاق من أجل حل الانسداد السياسي وتشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن من أجل معالجة المشاكل الكثيرة التي يعاني منها كل أبناء الشعب العراقي من الفاو إلى زاخو".

وأوضح العامري، أن "أفكارنا مع الإتحاد الإسلامي الكوردستاني كانت متطابقة وعلى الجميع العمل على إيجاد مخرج للأزمة الراهنة"، مشيرا إلى أن "متطلبات المرحلة الراهنة ومعالجة الأوضاع الإقتصادية يتطلب من الجميع التضحية من أجل معالجة الإنسداد السياسي".

من جهته صرح بهاء الدين بالقول "كان لقاء أخوياً وتناولنا جميع القضايا الراهنة التي تتصدر المشهد السياسي ووجدنا الأفكار متقاربة مع زعيم تحالف الفتح وحصل تفاهم على بعض الامور الضرورية".

وأجرى رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني زيارة الى السليمانية استمرت لساعات امس الاحد، التقى خلالها على حدة كل من رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، والامين العام للاتحاد الإسلامي الكوردستاني صلاح الدين بهاء الدين، والقيادي في حركة التغيير عمر سيد علي، ورئيس جماعة العدالة الكوردستانية علي بابير مع قيادات هذه الاطراف.

وفي ختام الزيارة قال رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني إن العلاقات بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني "أفضل من قبل".