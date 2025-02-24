بعد انتهاء مهامه.. هيتشن يؤكد لنيجيرفان بارزاني مواصلة دعم بريطانيا لكوردستان

شفق نيوز/ أكد السفير البريطاني لدى العراق، ستيفن هيتشن، لرئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، مواصلة دعم بلاده للإقليم خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك، خلال استقبال نيجيرفان بارزاني، للسفير البريطاني، في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية في العراق، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وخلال اللقاء، أعرب بارزاني، عن تقديره للجهود التي بذلها السفير البريطاني في تعزيز العلاقات بين بريطانيا وكل من العراق وإقليم كوردستان، مشيدًا بدوره في تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، ومتمنيًا له التوفيق في مهامه الجديدة.

من جانبه، أبدى هيتشن، امتنانه وتقديره لدعم حكومة وشعب إقليم كوردستان، مؤكدًا استمرار دعم بلاده للعراق وإقليم كوردستان في جميع المجالات.

كما شكلت العلاقات بين بريطانيا والعراق وإقليم كوردستان، إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، محورًا آخر من محاور اللقاء، الذي حضره أيضًا القنصل العام البريطاني في إقليم كوردستان.