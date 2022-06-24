برلمانية من ضمن بدلاء الصدريين تنسحب من حركة إمتداد"

شفق نيوز/ أعلنت عضو مجلس النواب عن محافظة النجف فاطمة العيساوي، يوم الجمعة، انسحابها من حركة "إمتداد" المنبثقة عن احتجاجات تشرين، ومزاولتها العمل البرلماني مستقلة بدون إنتماء.

وأدت العيساوي أمس الخميس اليمين الدستورية أمام البرلماني العراقي ضمن النواب الذين حلوا مكان أعضاء الكتلة الصدرية المستقيلين بأمر من زعيمهم مقتدى الصدر والبالغ عددهم 73 عضوا.

وقالت العيساوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "أنا الآن مستقله تمام ولا انتمي لأي حزب حالياً و كل التوفيق إلى الإخوة في امتداد ممن يحملون في صدرو هم المشروع الحقيقي الذي نادت به أرواح الشهداء قبل ارتفاعها إلى السماء و سأعمل على أن تكون كل سبل التواصل مفتوحة مع الجميع".

وتحصلت حركة امتداد على 9 مقاعد في البرلمان العراقي، وأغلب نوابها من الناشطين في ساحات الاحتجاج إلا أنها تعرضت الى انشقاقات أدى إلى إعفاء امينها العام علاء الركابي.