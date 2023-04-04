بذكرى إبادتهم الجماعية .. نيجيرفان بارزاني يدعو الحكومة الاتحادية لتعويض الكورد الفيليين

شفق نيوز/ أصدر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، بياناً بالذكرى الـ43 على الإبادة الجماعية التي تعرض لها الكورد الفيليين من قبل النظام السابق الذي حكم العراق، داعيا في الوقت ذاته الحكومة الاتحادية إلى تعويض هذه الشريحة عما لحق بها من أضرار وإعادة حقوقها المسلوبة.

وقال الرئيس نيجيرفان بارزاني في بيانه، "اليوم في الذكرى الـ43 لجرائم الإبادة الجماعية، والتغييب، والترحيل للأخوات والأخوة الكورد الفيليين نستذكر باحترام واجلال شهداء وضحايا هذه الجرائم".

وأضاف أن "ما تم القيام به ضد الكورد الفيليين كان تطهيرا عرقيا وعنصريا، وإضافة إلى تغييب عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء، فقد تم ترحيل وتهجير مئات الآلاف منهم، ومصادرة أملاكهم وتجريدهم من الجنسية فقط لأنهم كورد ويدافعون عن هوية شعبهم وحقوقه المشروعة".

وتابع رئيس إقليم كوردستان بالقول، إن المحكمة الجنائية العراقية العليا عرّفت تلك الجريمة بأنها إبادة جماعية مما يضع الحكومة والدولة العراقية أمام مسؤولية قانونية وإنسانية لتعويض الضحايا، وفي هذه الذكرى ندعو الحكومة الاتحادية العراقية إلى القيام بواجبها في تعويض وإعادة جميع الحقوق المدنية والمادية للكورد الفيليين".

واختتم قائلا "تحية وسلام للأرواح الطاهرة لشهداء الكورد الفيليين. تحية واحترام لأسرهم الكريمة. إن تضحية وإخلاص أخواتنا واخوننا الكورد الفيليين هو شرف لشعبنا و نستذكره دائما".

يذكر أن النظام السابق الذي رأسه صدام حسين ولنحو ثلاثة عقود ساق آلاف الشبان من الكورد الفيليين إلى اماكن غير معلومة وما يزال مصيرهم مجهولاً ويرجح بأنهم قضوا في المعتقلات أو دفنوا أحياء في مقابر جماعية.

وشرع نظام البعث في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن المنصرم بحملة كبيرة لتهجير الكورد الفيليين، وسحب الجنسية العراقية منهم ومصادرة ممتلكاتهم واموالهم المنقولة وغير المنقولة.

كما تعرض الكورد الفيليون للتسفير والتهجير والاعتقال والقتل إبان حكم الرئيس الأسبق أحمد حسن البكر في عامي 1970 و1975، ومن بعده نظام صدام حسين في 1980، ويرى مؤرخون يرون أن التهجير جاء بسبب انتماءاتهم المذهبية والقومية.

وأصدرت محكمة الجنايات العليا حكمها في العام 2010 بشأن جرائم التهجير والتغييب ومصادرة حقوق الكورد الفيليين وعدها من جرائم الإبادة الجماعية.

وأصدرت الحكومة العراقية في الثامن من كانون الأول 2010، قرارا تعهدت بموجبه بإزالة الآثار السيئة لاستهداف الكورد الفيليين فيما أعقبه قرار من مجلس النواب في الأول من آب من العام 2010، عد بموجبه عملية التهجير والتغييب القسري للفيليين جريمة إبادة جماعية.