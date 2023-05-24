انتخابات كوردستان.. المفوضية تجتمع مع الكيانات السياسية في أربيل

شفق نيوز/ اجتمعت المفوضية العليا للانتخابات، يوم الأربعاء، مع الكيانات السياسية في إقليم كوردستان، لإعادة تدقيق وتسجيل بيانات الناخبين في مدينة أربيل.

وخلال الاجتماع، قال رئيس فرع مفوضية الانتخابات في أربيل حيدر محمد، إن "اجتماع اليوم تم لإعادة تنظيم سجل الناخبين في أربيل، وحث الناخبين على المشاركة في انتخابات برلمان إقليم كوردستان المقبلة".

وأوضح محمد، أن "هذه القائمة تضمنت إضافة مواليد الناخبين الجدد، ومعلومات كاملة عن عمره ومحل سكنه".

وكان برلمان كوردستان قد صوت الاثنين الماضي، على تفعيل مفوضية الانتخابات بعد جلسة سادتها الفوضى بسبب "عراك بالأيدي بين برلمانيين معترضين من كتلة الاتحاد الوطني، وآخرين من الديمقراطي الكوردستاني.

وألقت الخلافات السياسية ولاسيما بين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني على حسم إجراء الانتخابات، على الرغم من تحديد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم 18-11-2023 موعداً لإجراء الانتخابات النيابية بدورتها السادسة في الإقليم.