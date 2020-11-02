الليرة التركية تسجل مستوى قياسياً منخفضاً جديداً مقابل الدولار

شفق نيوز/ تراجعت الليرة التركية أمام الدولار الأميركي إلى مستوى قياسي منخفض جديد، يوم الاثنين، في حين ينظر المستثمرون في أثر التوترات الجيوسياسية والتدخلات السياسية على السياسة النقدية.

وسجلت الليرة 8.3840 مقابل الدولار بحلول الساعة 04:28 بتوقيت غرينتش، لتقترب من المستوى القياسي المنخفض 8.3850 الذي سجلته في وقت سابق اليوم. وخسرت الليرة نحو 30 بالمئة من قيمتها أمام العملة الأمريكية منذ بداية العام الجاري.

وكان الرئيس التركي قد قال إن بلاده تخوض حربا اقتصادية على "المثلث الشيطاني لأسعار الفائدة وأسعار الصرف والتضخم".

هذا ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي خلال اجتماعه في أيلول ورفع سقف نطاق الفائدة الشهر الماضي لمواجهة معدل تضخم في خانة العشرات.