السوداني يكلف عبد القادر الدخيل بمهام محافظ نينوى (وثيقة)

شفق نيوز/ كلّف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مدير بلديات نينوى السابق عبد القادر الدخيل بمهام محافظ نينوى.

وذكرت وثيقة صادرة من مكتب السوداني بتاريخ يوم أمس الأحد، أن الأخير وافق على استقالة محافظ نينوى نجم الجبوري، لشموله بإجراءات قانون المساءلة والعدالة، وكلف عبد القادر الدخيل بمهام المحافظ.

ويوم أمس الأحد، قدّم محافظ نينوى نجم الجبوري، استقالته من منصبه إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، داعياً إياه إلى قبولها وتكليف شخصية أخرى لإدارة الحكومة المحلية بدلاً منه.

وجاء في الاستقالة التي قدمها الجبوري للسوداني وحصلت عليها وكالة شفق نيوز "بالنظر لعدم استكمال إجراءات استثنائي من قانون الهيئة الوطنية العليا للمسالة والعدالة بسبب عدم تصويت مجلس النواب العراقي على قرار مجلس الوزراء المرقم (23583) لسنة 2023 والتزاماً مني بالقانون والدستور اضع استقالتي أمام سيادتكم من مهام منصب محافظ نينوى راجياً قبولها".

وفي اليوم نفسه، ذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورد لوكالة شفق نيوز، أن الجبوري تقدم باستقالته بعد أن ردّ مجلس النوّاب التوصية التي أقرّها مجلس الوزراء في 17 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بالاستثناء من إجراءات المساءلة والعدالة، استناداً إلى أحكام المادة (12) من قانون الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة رقم (10) لسنة 2010.

وأضاف البيان أن السوداني عبّر خلال استقباله الجبوري عن شكره وتقديره للجهود التي بذلها خلال أداء واجباته التنفيذية طوال السنوات الماضية.