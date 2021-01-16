البقاء للـ"أرخص".. مطاعم اربيل بين "اللحم المغلف بالذهب" و"الفلافل"

شفق نيوز/ بيد طباخ تركي يقدم مطعم (الند) في اربيل لحما مغلفا بورق مذهب قابل للأكل لزبائنه بسعر 66 الف دينار عراقي (ما يعادل حوالي 50 دولار) غير أن الإقبال عليها ليس قوياً، فيما يتم اعدادها حسب الطلب بحسب قول مدير إدارتها محمد سورجي.

ويقول سورجي لوكالة شفق نيوز، انه يتم الاعداد على أيدي طباخ تركي ماهر وبحسب مواصفات خاصة وحسب الطلب أي أن هذه الأكلة غير متوفرة باستمرار وإنما تطهى حسب طلب الزبائن.

ويقول كامران محمد الذي زار المطعم لأكثر من مرة عن هذا الأكلات: هذه الأكلات هي مظهر من مظاهر الرفاهية والتباهي بها وربما يطلبها الزبون لمرة واحدة لأنها عبارة عن قطعة لحم مشوية مغلفة بسيلفون مذهب.

في حين ان ارخص الاكلات في اربيل هي وجبة "الفلافل" والتي تسمى بـ"اللفة" ويتراوح سعرها ما بين 500 الى 1000 دينار عراقي.

ويقول محمد هاشم صاحب محل لبيع الفلافل في شارع الاسكان المزدحم بالمطاعم الشعبية: يوميا نبيع أكثر من 500 لفة فلافل الى جانب لفات اللحم والدجاج ولكن على الاغلب الفلافل ما زالت تحتفظ بالصدارة لان طعمها لذيذ وسعرها مناسب وبامكان الجميع شراؤها.

وبعد الطفرة الاقتصادية التي شهدها اقليم كوردستان العراق منذ اعوام 2010 وما فوق شهدت اربيل افتتاح العديد من المطاعم من ذات الماركات العالمية، إلا أنه بعد تهاوي اسعار النفط والازمة الاقتصادية وبعدها ازمة كورونا فقدت العديد من هذه المطاعم زبائنها فيما تصدرت المطاعم التي تقدم وجباتها بأسعار رخيصة.