استهداف جديد لمقر الأمم المتحدة السابق وسط السليمانية

شفق نيوز- السليمانية

أفاد مصدر أمني، ليل الاثنين، بتعرض المقر السابق للأمم المتحدة في محافظة السليمانية لهجوم بطائرة مسيّرة للمرة الثانية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "طائرة مسيّرة استهدفت المقر الواقع في منطقة الرعاية بمدينة السليمانية"، مبيناً أن "الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية".

وأضاف المصدر، أن "الجهات الأمنية باشرت بمتابعة الحادث والتحقق من ملابساته، في وقت تشهد فيه المحافظة خلال الساعات الأخيرة حوادث مشابهة تتعلق برصد أو استهداف مواقع بطائرات مسيّرة".