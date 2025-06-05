استقرار أسعار الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق قبل عطلة العيد

شفق نيوز/ استقرت أسعار الدولار في أسواق بغداد و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الخميس، مع اغلاق البورصة في نهاية الأسبوع وقبل حلول عطلة عيد الاضحى.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار استقرت مع إغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 141450 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها صباح اليوم.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 142500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 140500 دينار مقابل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار استقرارا ايضا حيث بلغ سعر البيع 141400 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141250 ديناراً مقابل 100 دولار أمريكي.